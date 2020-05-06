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Немчінов прокоментував затвердження перспективного плану Донеччини

Немчінов прокоментував затвердження перспективного плану Донеччини
15:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Кабінет Міністрів затвердив перспективний план формування територіальних громад, у тому числі Сартанської ОТГ.

"Сьогодні на засіданні уряду ми затвердили перспективний план розвитку Донецької області. Це дуже великий крок для області, яка понівечена російською агресією", - про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Він також проінформував, що уряд затвердив у тому числі формування Сартанської ОТГ.

"Це - позитивний приклад того, як маленька громада, яка знаходиться біля великого міста, змогла об'єднати навколо себе навколишні села, у тому числі такі, які постійно на слуху: Павлополь, Широкине, Гнутово, Чермалик та багато інших прифронтових сіл", - підкреслив Немчінов.

За його словами, Сартанська ОТГ є прикладом усім, хто втратив можливість на добровільні об'єднання 2016-2018 роках.

Міністр нагадав, що сартанська громада задля об'єднання навіть ініціювала зміни до закону, які дозволили об'єднуватись населеним пунктам поза межами одних адміністративно-територіальних одиниць.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Кабінет Міністрів на засіданні затвердив перспективні плани формування територіальних громад Херсонської, Хмельницької та Луганської областей.

Станом на січень 2020 року в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 млн людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3% території країни.

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Кабмин, План, Донеччина, Немчінов.
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