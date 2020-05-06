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В окупованому Криму зафіксували вже понад 260 випадків коронавірусу

В окупованому Криму зафіксували вже понад 260 випадків коронавірусу
14:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:За минулу добу на півострові виявлено 40 нових випадків зараження.

В окупованому Криму зафіксували 266 випадків COVID-19, з яких 106 - у Севастополі.

Як повідомляється на сторінці в Facebook Кримської правозахисної групи, про це стало відомо під час засідання оперативного штабу із запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції.

Так, у Криму за минулу добу виявлено 40 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 8 - в окупованому Севастополі.

За словами "голови" окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, 29 випадків було виявлено в ході проведення протиепідемічних заходів та лабораторного скринінгу серед медичних працівників і пацієнтів Алуштинської міської лікарні - 24 особи та інфекційного відділення ФФГБУ "Федеральний науково-клінічний центр спеціалізованих видів медичної допомоги та медичних технологій ФМБА" у Криму - 5 осіб.

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"Крім того, одного хворого виявлено в ході обстеження як контактного за раніше підтвердженим випадком у родинні, а двох - при зверненні за медичною допомогою і лабораторному обстеженні", - сказав він.

Аксьонов зазначив, що всі хворі госпіталізовані в інфекційний стаціонар.

Крім того, за даними прес-служби "уряду" Севастополя, в місті COVID-19 виявили у 8-ми осіб, 7 з яких - будівельники військового госпіталю.

"Вони перебували у військових обсерваторах, були в контакті з хворими. Ще один позитивний тест у жінки, яка повернулася з Москви і була на самоізоляції в одному із садових товариств. Оскільки жінка дотримувалася режиму самоізоляції, контактних осіб немає", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, всього на території півострова підтверджено 266 випадків захворювання, з яких 106 - у Севастополі.

Правозахисники в черговий раз наголошують, що рівень діагностування COVID-19 у Криму і Севастополі залишається низьким, тому, на їхню думку, офіційні цифри про кількість випадків зараження новою коронавірусною інфекцією не відповідають дійсності.

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Пандемия, Крим, Хвороба, Коронавірус.
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