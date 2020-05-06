Кличко про обсяг ремонтних робіт у Києві: 14 мостів та 9 вулиць

"Столичні дорожники не припиняли працювати під час обмежень, активні роботи тривають сьогодні на всіх ключових об’єктах. Сьогодні ми ремонтуємо 14 мостів та шляхопроводів столиці, триває капітальний ремонт на 9 вулицях, на 12-ти йде зараз середній ремонт", - про це під час брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.
Так, за його словами, нині триває капремонт на проспекті Степана Бандери, оновлено ділянки між вулицею Йорданською і шляхопроводом на вулиці Богатирській.
Також на Борщагівському шляхопроводі розпочали другий етап ремонту.
"Завершується і реконструкція вулиці Туполєва, тривають роботи на проспекті Любомира Гузара. На вулицях Покровській, Пушкінській, Золотоворітській, Микільсько-Ботанічній. Цього року ми подолаємо цифру у 1000 км відремонтованих доріг у столиці", - розповів Кличко.