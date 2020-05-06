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Кличко про обсяг ремонтних робіт у Києві: 14 мостів та 9 вулиць

Кличко про обсяг ремонтних робіт у Києві: 14 мостів та 9 вулиць
16:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Києві сьогодні тривають ремонти на 14 мостах та шляхопроводах столиці.

"Столичні дорожники не припиняли працювати під час обмежень, активні роботи тривають сьогодні на всіх ключових об’єктах. Сьогодні ми ремонтуємо 14 мостів та шляхопроводів столиці, триває капітальний ремонт на 9 вулицях, на 12-ти йде зараз середній ремонт", - про це під час брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Так, за його словами, нині триває капремонт на проспекті Степана Бандери, оновлено ділянки між вулицею Йорданською і шляхопроводом на вулиці Богатирській.

Також на Борщагівському шляхопроводі розпочали другий етап ремонту.

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"Завершується і реконструкція вулиці Туполєва, тривають роботи на проспекті Любомира Гузара. На вулицях Покровській, Пушкінській, Золотоворітській, Микільсько-Ботанічній. Цього року ми подолаємо цифру у 1000 км відремонтованих доріг у столиці", - розповів Кличко.

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Виталий Кличко, Кличко, Ремонт, Київ.
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