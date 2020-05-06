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На Житомирщині на хабарі викрили майора ЗСУ

На Житомирщині на хабарі викрили майора ЗСУ
16:38 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Після отримання вказаної суми неправомірної вигоди хабарника в погонах затримано військовою прокуратурою в порядку ст. 208 КПК.

На Житомирщині на хабарі у розмірі 27 тисяч гривень викрили виконувача обов’язків командира однієї з військових частин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

“6 травня...задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди виконувачем обов’язків командира однієї з військових частин, яка дислокована у Житомирській області”, — сказано у повідомленні.

Установлено, що майор ЗСУ, діючи за попередньою змовою з двома іншими військовослужбовцями цієї ж військової частини, одержав неправомірну вигоду в розмірі 27 тис. грн. за не вжиття щодо одного з підлеглих військовослужбовців заходів дисциплінарного та адміністративного реагування за допущені останнім порушення військової дисципліни, а також за не створення перешкод для проходження військової служби.

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Нагадаємо, в Житомирській області на хабарі у розмірі 20 тисяч гривень затримали офіцера поліції, який за ці гроші обіцяв “не втручатися” у підприємницьку діяльність, пов’язану із перевезенням та складуванням лісопродукції.

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Гроші, Житомирщина, ЗСУ, Хабар.
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