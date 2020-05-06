Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру

Новини України:Наразі на Житомирщині підтверджено 455 випадків коронавірусу. 36 хворих уже одужало, а 11 – померло.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин заявив, що звернеться до Міністерства охорони здоров’я і головного санлікаря України щодо звільнення керівництва обласного лабораторного центру, яке на три дні обмежило прийом проб на COVID-19 для ПЛР-досліджень.

«Всі бачили лист нашого центру (обласного лабораторного центру МОЗ – ред.) про те, що практично дослідження проводитися не будуть… Кількість пацієнтів, які поступають в нашу першу лікарню (лікарня №1) з пневмонією чи грипом, за цим листом, фактично не будуть вважатися хворими на коронавірус, хоча така небезпека є, і ми бачили багато випадків, коли ми думаємо, що це грип, а потім підтверджується коронавірус. Чекати 2 тижні хворі також не можуть, бо треба розуміти, від чого їх лікувати… У мене не залишається нічого, крім того як звернутися до міністра охорони здоров’я, до головного санітарного лікаря України, бо напевно, треба вже змінити керівництво (обласного лабцентру – ред.), якщо вони не можуть нічого зробити з цією проблемою», - про це Сухомлин заявив під час позачергово засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради.

Він також нагадав, що головний санітарний лікар області Зіновій Парамонов, який одночасно є директором обласного лабораторного центру, раніше видав постанову про те, аби через спалах коронавірусу на 10 днів зупинити в Житомирі громадський і приватний транспорт, закрити усі підприємства та магазини, яку місто не підтримало.

«Тут треба не нам, звісно, приймати рішення. Це фактично зняття з себе відповідальності, і місто може залишитися в ситуації, коли вона буде просто неконтрольованою і без будь-яких даних», - додав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, Житомирський обласний лабцентр через перевантаженість упродовж 7-9 травня не прийматиме матеріал для тестування COVID-19 методом ПЛР-діагностики, окрім як від важкохворих та малолітніх дітей. Відповідний лист за підписом його директора і головного санлікаря області Зіновія Парамонова отримали всі лікарні Житомирщини.

Найбільше випадків інфікування зосереджено в Житомирі (153), Коростені (97) та Бердичеві (88).

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.