У Харківській області трьох дітей засипало піском

Новини України:Усі обставини трагедії встановлюються.

У Харківській області трьох дітей, які гралися поблизу піщаного кар’єру, засипало піском. У результаті обвалу загинула 8-річна дівчинка, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Харківській області.

Як повідомили у поліції, 6 травня близько 15:20 надійшло повідомлення про те, що поблизу Золочева дітей засипало піском.

“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівники відділення. За вказаною адресою стало відомо, що троє дітей 9, 8, 5 років у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар’єру. Раптово стався обвал ґрунту. Дітей засипало піском. Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15-20 хвилин без свідомості. Не зважаючи на вжиття реанімаційних заходів дитину врятувати не вдалося”, — йдеться у повідомленні.

Наразі слідчим відділом Золочівського відділення поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.2 ч.2. ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.