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У вінницькому зоопарку ведмедів "переселили" у Карпати

У вінницькому зоопарку ведмедів "переселили" у Карпати
22:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Вінниці в «Подільському зоопарку» бурим ведмедям улаштували «карпатські пейзажі» - стилізували вольєри під гірський ландшафт і посадили семиметрову ялину.

«На територіі вольєру для бурих ведмедів ВОКСЛП «Віноблагроліс» висадило блакитну ялину заввишки майже сім метрів. Могутнє дерево виростили на територіі підприємства. До того, як стати окрасою вольєру для клишоногих, ялина зростала тут з 2004 року. Блакитна красуня вдало доповнила дизайн вольєру. Адже позаду неї розкинулись справжні величні Карпати», - про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Подільський зоопарк».

Згідно з повідомленням, невдовзі на територіі вольєрів для бурих і гімалайських ведмедів висадять ще й яблуні і восени звірі зможуть ласувати соковитими плодами.

Окрім бурих, у зоопарку утримують ще й гімалайських ведмедів. Тварини потрапили до Вінниці зі звіринця президентської резиденції в Івано-Франківській області.

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Для клишоногих збудували сучасні вольєри, які відповідають усім вимогам до споруд такого типу. У них є басейни, фільтрувальна станція, годівниці, барлоги, зали для прийому їжі та рухлива стіна. Вольєри відгороджені від глядачів склом. Облаштування житла для ведмедів коштувало зоопарку понад 10 млн грн.

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Зоопарк, Карпати, Вінниця, Ведмідь.
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