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Бойовики РФ вісім разів обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики РФ вісім разів обстріляли українські позиції, є поранений
08:06 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Переважну більшість обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“Наші військовослужбовці своєчасно реагували на усі ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів”, — повідомили військовослужбовці.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, російські найманці зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках неподалік населеного пункту Попасна.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — додали у штабі.

“Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення й надалі будуть оперативно та жорстко реагувати з наявних вогневих засобів. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями”, — зазначили у пресцентрі.

“За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів та ще трьох поранили. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли”, — повідомили українські захисники.

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За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, резюмували у штабі.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що бойовики активізували підготовку для проведення ротації “передових підрозділів”.

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Все по темі:

РФ, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Окупанти, Порушення режиму тиші, Схід України.
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