Сьогодні в Україні дощитеме, температура до +20°

Новини України:Сьогодні в Україні трохи похолодає.

У четвер, 7 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +20°.

Прогноз погоди на сьогодні. На сході місцями пройдуть дощі, температура вночі до +7°, вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +7°, вдень до +17°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +3°, вдень до +16°.

У північних областях зливи. Температура вночі до +5°, вдень до +13°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +5°,

За народним прогнозом, 7 травня - Овсій. Щоб не чіплялася мука, народ молився і вмивався святою водою.