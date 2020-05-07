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Четвер, 07.05.2020
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Сьогодні в Україні дощитеме, температура до +20°

Сьогодні в Україні дощитеме, температура до +20°
08:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Сьогодні в Україні трохи похолодає.

У четвер, 7 травня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +20°.

Прогноз погоди на сьогодні. На сході місцями пройдуть дощі, температура вночі до +7°, вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +7°, вдень до +17°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +3°, вдень до +16°.

У північних областях зливи. Температура вночі до +5°, вдень до +13°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +5°,

У Харківській області трьох дітей засипало піском

За народним прогнозом, 7 травня - Овсій. Щоб не чіплялася мука, народ молився і вмивався святою водою.

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Погода, Синоптики, Дощі, Регіони, Травень, Похолодання.
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