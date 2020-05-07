Уряд назвав вимоги до роботи магазинів і терас кафе під час карантину

Новини України:Кабінет міністрів дозволив торговельне, крім ТРЦ, та побутове обслуговування населення за умови забезпечення персоналу та відвідувачів респіраторами або захисними масками та перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів.

Про це йдеться в постанові № 343 від 4 травня, опублікованій на Урядовому порталі.

"Торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів", - зазначається в документі щодо дозволу роботи магазинів і закладів побутового обслуговування.

Також уряд дозволив здійснення діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

Дозволяється надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 травня з умовою дводенного доопрацювання постанови.