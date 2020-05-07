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Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно

Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
20:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Кабінет міністрів дозволив діяльність підприємств у сфері ЗМІ та діяльність журналістів на вулицях, в установах, організаціях, органах державної влади з 11 травня.

Про це йдеться у постанові № 343 від 4 травня щодо продовження карантину до 22 травня, яка оприлюднена на Урядовому порталі.

Зокрема, з 11 травня дозволяється діяльність підприємств, які працюють у галузі масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), інших виробників аудіовізуального контенту.

Також з 11 травня буде дозволено здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади тощо. При цьому передбачена умова про обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня

З 11 травня також дозволена робота суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усього персоналу, залученого до виробництва аудіовізуального твору, засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів.

Крім того з 11 травня дозволено проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 травня з умовою дводенного доопрацювання постанови.

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Кино, Карантин, Киоски, Україна, Уряд, Кінотеатри.
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