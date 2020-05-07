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Четвер, 07.05.2020
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Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня
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Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня

Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня
16:09 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Поліція Києва, крім гарантування публічної безпеки та порядку, продовжить контролювати виконання карантинних вимог під час акцій 9 травня, заявив начальник поліції столиці Андрій Крищенко.

Поліція Києва, крім гарантування публічної безпеки та порядку, продовжить контролювати виконання карантинних вимог під час акцій 9 травня, заявив начальник поліції столиці Андрій Крищенко.

Правоохоронці проводитимуть роз'яснювальну роботу, а злісних порушників притягатимуть до адміністративної (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і кримінальної (ст. 325 Кримінального кодексу України) відповідальності, повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

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"Звертаюся до містян із проханням дотримуватися вимог карантину. Також закликаємо учасників та організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій. Адже від правосвідомості кожного з нас залежить не тільки порядок на вулицях столиці, а й перемога у боротьбі з пандемією", - наголосив Крищенко.

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Полиция, Карантин, MISTA, Україна, 9 травня.
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