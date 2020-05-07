Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня

Новини України:Поліція Києва, крім гарантування публічної безпеки та порядку, продовжить контролювати виконання карантинних вимог під час акцій 9 травня, заявив начальник поліції столиці Андрій Крищенко.

Поліція Києва, крім гарантування публічної безпеки та порядку, продовжить контролювати виконання карантинних вимог під час акцій 9 травня, заявив начальник поліції столиці Андрій Крищенко.

Правоохоронці проводитимуть роз'яснювальну роботу, а злісних порушників притягатимуть до адміністративної (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і кримінальної (ст. 325 Кримінального кодексу України) відповідальності, повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

"Звертаюся до містян із проханням дотримуватися вимог карантину. Також закликаємо учасників та організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій. Адже від правосвідомості кожного з нас залежить не тільки порядок на вулицях столиці, а й перемога у боротьбі з пандемією", - наголосив Крищенко.