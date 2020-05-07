Завтра у Києві відкриють 13 ринків

Новини України:У Києві 8 травня можуть відкритися 13 агропродовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що за інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати з 8 травня 13 агропродовольчих ринків:

Як повідомлялося, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників та відвідувачів, дистанційну термометрію на вході, недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ, забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами і дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено відсутність стихійної торгівлі навколо.

Крім того, діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.