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В Україну йде потепління
07:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:11 травня у Києві без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У п’ятницю, 8 травня, в Україні невеликий дощ, вночі у західних областях, вдень на Правобережжі без опадів. Вдень у центральних та південних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 8 травня хмарно з проясненнями. Невеликий дощ; вночі у західних областях, вдень на Правобережжі без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі заморозки 0-3°, температура вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні 8 травня хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°, по області вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.

9-10 травня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині, вдень і в західних областях місцями невеликий дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 13-18°, 9 травня на крайньому заході, 10 травня на Правобережжі 18-23°.

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9-10 травня у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 9 травня 13-18°, 10 травня 18-23°.

11 травня в Україні без опадів, лише у північно-західних областях вдень невеликий дощ; температура вночі 6-12°, вдень 19-25°, на узбережжі морів та в Карпатах 15-18°.

12 травня у західних, північних областях, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, невеликі, в Карпатах та на Закарпатті помірні дощі; температура вночі 6-12°, вдень у західних областях 10-15°, у північних та центральних областях 14-19°, у південній та східній частині 17-22°.

12 травня у столиці невеликий дощ; температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.

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