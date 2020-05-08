На Львівщині за добу різко зросла кількість випадків коронавірусу

Новини України:Напередодні вранці на Львівщині було 595 інфікованих коронавірусом.

За добу на Львівщині — 65 позитивних ПЛР-тестів, загалом в області на ранок 8 травня 660 інфікованих коронавірусом, померло вже 18 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міської ради.

"Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 — летальні", - повідомили у мерії.

Відомо, що 18-тий пацієнт, який помер, з Червонограда. Помер у лікарні у Винниках.

При цьому в області 138 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 315 ПЛР-тестів, з яких 65 — позитивні.

Наразі в інфекційній лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.