Попри карантин на дорогах Києва зранку спостерігали затори

Новини України:Найскладніша ситуація на Північному мосту.

Сьогодні, 8 травня, від самого ранку на дорогах Києва спостерігаються затори.

Так, згідно з даними сервісу Google Maps, рух транспорту ускладнений при під'їзді до всіх мостів через Дніпро з боку лівого берега.

Найскладніша ситуація на пр. Шухевича перед Північним мостом та на пр. Степана Бандери у бік лівого берега.

У заторах в обидві сторони стоїть пр. Лобановського, вул. Вадима Гетьмана та вул. Олени Теліги.

Також значно ускладнено рух на вулицях Щусєва, Дегтярівській, Саксаганського та бульварі Лесі Українки.

Важка ситуація й у центрі. Затори спостерігаються в районі Майдана Незалежності, на вул. Грушевського. У заторах також бульвар Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили кілометрові затори в Києві під час карантину.