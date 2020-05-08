Новини України:Київським каштанам стає все важче виживати на вулицях з великим потоком транспорту - загазованість повітря та засоленість ґрунтів ослаблює дерева і вони стають легкою “мішенню” для мінучої молі.

"Київським каштанам зробили «щеплення» від мінуючої молі", - про це повідомляє пресслужба КО "Київзеленбуд" у Facebook.

Як зазначається, фахівці шукають та розробляють різні методи для боротьби з мінуючою міллю. Одним з інноваційних рішень є ін'єкції препаратом Revive – інсектицидом, створеним компанією Syngenta.

Представники компанії-розробника провели показову обробку дорослих каштанів: 8 дерев на вул. Антоновича у Голосіївському районі та 8 дерев на так званому Каштановому бульварі на просп. Перемоги у Шевченківському районі.

Фото: Facebook / КО "Київзеленбуд"

Спочатку дерево обміряють, щоб визначити необхідну кількість препарату. На відстані 10 см від землі у дереві просвердлюють отвір вглиб до 7 см, куди вводять препарат. Для закриття отвору використовують спеціальну пробку, яка біологічно розкладається, і за рік її вже дуже важко виявити.

"Мінімальна товщина стовбура дерева для проведення таких ін'єкцій має бути не менше 20 см. Наприклад, дереву з товщиною стовбура понад 50 см потрібно зробити 9 таких уколів. Тобто чим старше і більше дерево, тим більше ін'єкцій йому необхідно", - уточнює пресслужба.

За словами фахівців, препарат діє на шкідників протягом 3 років. Він безпечний для людей, звірів та комах і не потрапляє в навколишнє середовище. Перші результати "щеплень" будуть видні вже влітку – листя оброблених дерев помітно відрізнятиметься від ураженого шкідниками. Повноцінно ж оцінити дію препарату можна вже за рік.