В Україні вже працюють 562 агропродовольчі ринки

Новини України:В Україні в умовах карантину працюють 562 агропродовольчі ринки.

«Станом на 7 травня 2020 року спеціалісти Держспоживслужби перевірили 587 агропродовольчих ринків, розпочали свою діяльність - 562, були не готовими до відкриття та закрилися самостійно з ініціативи керівництва агроринків - 29 (Закарпатська область - 1, Миколаївська - 2, Харківська - 2 та м. Київ - 24)», - про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закрито за рішенням органів місцевої влади (Вінницька - 1, Харківська - 3).

За період з 1 травня по 7 травня за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) за порушення вимог протиепідемічних заходів, встановлених постановою головного державного санітарного лікаря України, спеціалісти територіальних органів Держспоживслужби видали 426 приписів (розпоряджень, пропозицій), склали 37 протоколів, у 212 випадках з даного питання інформувалися органи місцевої влади та у 195 випадках поінформовано органи Національної поліції для вжиття відповідних заходів.

У м. Києві працюють наступні агроринки: Торговельний майданчик «Феофанівський», Приватна Фірма ЧВМ (вул. Заболотного, 48-а); ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен» (вул. Ізюмська, 1); ТРК «Базар на лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест» (вул. Попудренка, 65 ); ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонтник» (вул. Попудренка, 90/; КП «Володимирський ринок» (вул. Антоновича, 115); ТОВ «Печерський ринок» (Печерська площа, 1); ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс» (вул. Чорнобильська, 16/80); КП «Бесарабський ринок» (Бесарабська площа, 2); ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський ринок» (вул. Сверстюка, 3); Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок» (вул. Попудренка, 5); ТОВ «Путь», ринок «Шлях» (вул. Зодчих, 52/1); ринок ПП «Колібріс» (вул. Л. Курбаса, 6).

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотриманням продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.