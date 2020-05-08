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Україна відреагувала на банер зі Сталіним у Криму

Україна відреагувала на банер зі Сталіним у Криму
13:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Напередодні 9 травня в центрі Севастополя розмістили банер з портретом радянського лідера Йосипа Сталіна.

Міністерство закордонних справ України нагадало про етнічну чистку, влаштовану Сталіним у Криму. Про це повідомляє пресслужба МЗС у Twitter.

«У 1944 році його (Сталіна - ред.) режим вчинив масову етнічну чистку - протягом трьох днів понад 190 тис. кримських татар були депортовані в поїздах великої рогатої худоби в Азію. Багато хто загинув у дорозі. Росія ніколи не втрачає шансів образити місцеве населення», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, під керівництвом Сталіна в СРСР у серпні 1941 року з Криму були депортовані німці, в лютому 1942-го - італійці, в травні 1944 року - кримськотатарський народ, а в червні 1944-го - представники вірмен, болгар і греків.

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У п'ятницю, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

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Сталин, Крим, Банер, Україна.
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