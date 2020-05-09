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На Вінничині зафіксували спалах COVID-19

На Вінничині зафіксували спалах COVID-19
03:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Зареєстровано 5 летальних випадків від коронавірусної інфекції у дорослих.

На Вінниччині за останню добу зафіксовано сплеск захворюваності на коронавірус – 29 випадків за добу. Загальна кількість хворих на COVID-19 в області становить 514. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Впродовж останньої доби в лабораторіях обласного лабораторного центру (ОЛЦ) досліджено 405 зразків матеріалу від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. В 29 випадках отримано позитивний результат», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, кількість нових випадків коронавірусу порівняно з попередніми днями відчутно збільшилась - 29 проти 18 і 13 випадків у середу та четвер відповідно.

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Загалом 11.00 годин 8 червня на території Вінницької області зареєстровано 826 підозр на COVID-19. У 514 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 35 дітей.

Як повідомив Укрінформу завідувач відділу епіднагляду обласного лабораторного центру МОЗ Степан Томин, наразі про спалах інфекції у конкретному закладі чи населеному пункті не йдеться - хворих виявляли по всій області.

Загалом, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 25 адміністративних територіях, найбільше у Вінниці – 260 та Калинівському районі – 72. У трьох районах області - Шаргородському, Піщанському та Чечельницькому не зафіксованого жодного випадку COVID-19.

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Наразі в області одужали від коронавірусу 278 осіб, або 54% хворих, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень, у тому числі, 20 дітей і 106 медичних працівників, у Вінниці одужали 150 осіб.

Зареєстровано 5 летальних випадків від коронавірусної інфекції у дорослих.

Станом на 8 травня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 10 024 зразки матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 186 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено у 977 дітей та 2 758 медиків.

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Пандемия, Винниччина, Хвороба, Коронавірус.
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