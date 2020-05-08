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Кличко подякував бізнесу за допомогу в боротьбі з коронавірусом

Кличко подякував бізнесу за допомогу в боротьбі з коронавірусом
14:18 Пт, 8 Травень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Мер Києва Віталій Кличко подякував соціально-відповідальному бізнесу, що долучився до підтримки міста в боротьбі з коронавірусом.

"Я вдячний підприємцям та соціально-відповідальному бізнесу, що долучився до підтримки міста в боротьбі з короновірусом.За цей час бізнес передав столиці: понад 26,5 тисячі костюмів біозахисту, більше 36 тисяч тестів і 3 лабораторії ПЛР, 19 апаратів ШВЛ, понад 360 тисяч респіраторів і медичних масок, дезінфікуючі розчини", - про це він сказав на брифінгу.

Він зазначив, що також бізнес надав у користування 10 нових авто та пальне для медпрацівників та організацій, що залучені до боротьби з коронавірусом.

"Допомагають нам і з довезенням медиків на роботу та пацієнтів на життєво необхідні процедури, такі як діаліз, хіміотерапія. Для медпрацівників, які працюють в опорних лікарнях, організували тимчасове безкоштовне проживання в готелях столиці. Забезпечили їх гарячими обідами. Деякі мобільні оператори поповнюють лікарям рахунки за мобільний зв’язок", - сказав Кличко.

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Мер Києва додав, що за допомоги благодійних організацій відновили кисневі мережі у лікарнях першої та другої хвилі прийому хворих на коронавірус.

В Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

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Кличко, Бизнес, Допомога, Коронавірус.
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