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Кличко розповів, коли у столиці відкриють ТРЦ

Кличко розповів, коли у столиці відкриють ТРЦ
19:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:За словами мера, роботу ТРЦ відновлять, скоріш за все, тоді, коли знімуть обмеження на роботу наземного громадського транспорту.

У Києві торгово-розважальні центри відкриватимуть під час наступного етапу зняття обмежень.

Як повідомила прес-служба мера столиці, про це в ефірі одного з телеканалів заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Що стосується відкриття великих торговельних центрів - це буде друга хвиля зняття обмежень. І ми будемо спиратися виключно на статистику захворюваності. Якщо знову буде спалах інфекції, ми можемо знову повернутися до суворого карантину", - заявив Кличко.

У Києві з 12 травня розпочнеться випробування водопостачання

Він додав, що роботу ТРЦ відновлять, скоріш за все, тоді, коли знімуть обмеження на роботу наземного громадського транспорту.

"Ми вже готуємось до цього. Сподіваюсь, що після 22 травня зможемо запровадити більше пом’якшень", - зауважив мер.

Поки що закритими в Києві залишаються і школи, дитячі садки та дитячі майданчики.

"Відкриття шкіл і дитячих садків, де буде велике скупчення дітей, може знову призвести до спалаху інфекції. І тільки з цим пов’язане те, що ні школи, ні дитсадки ми зараз відкривати не будемо. Якщо дорослі можуть дотримуватись правил, то проконтролювати дітей в садках, школах, на майданчиках - вкрай складно", - зазначив Кличко.

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Кличко, Карантин, ТРЦ, Київ, Столиця.
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