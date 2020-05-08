Скачать
П'ятниця, 08.05.2020
Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування
Комп'ютер Меркель зламали російські хакери і викрали листування
У Києві з 12 травня розпочнеться випробування водопостачання
У Києві з 12 травня розпочнеться випробування водопостачання
Футболіст Реала Лука Йовіч зламав ногу під час тренування на карантині
Футболіст Реала Лука Йовіч зламав ногу під час тренування на карантині
Найважливіша інформація про коронавірус в Україні та світі за 8 травня
Найважливіша інформація про коронавірус в Україні та світі за 8 травня

З 9 травня у Києві можуть запрацювати 19 продовольчих ринків

З 9 травня у Києві можуть запрацювати 19 продовольчих ринків
19:52 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини України:З 9 травня у Києві можуть запрацювати 19 ринків, які виконали протиепідемічні вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

З 9 травня у Києві можуть запрацювати 19 ринків, які виконали протиепідемічні вимоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“9 травня у Києві можуть працювати 19 агропродовольчих ринків, які забезпечили виконання протиепідемічних вимог”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що це наступні агропродовольчі ринки:

- Торгівельний майданчик "Феофанівський", вул. Заболотного 48-А.- Ринок "Деміївський", вул. Ізюмська, 1.- ТРК "Базар на лісовій", вул. Попудренка, 65.- Ринковий комплекс "Маяк", вул. Попудренка, 90/2- КП "Володимирський ринок", вул. Антоновича, 115.- ТОВ "Печерський ринок", Печерська площа, 1.- Ринок "Ілліс", вул. Чорнобильська, 16/80.- КП "Бессарабський ринок", Бессарабська площа, 2.- Ринок "Лівобережний", вул. Сверстюка, 3.- Т/М "Дарниця", вул. Попудренка, 5.- Ринок "Шлях", вул. Зодчих, 52/1.- Ринок ПП "Колібріс", вул. Л. Курбаса, 6.- Ринок "Одеський", проспект Академіка Глушкова, 32-38.- Ринок "Вигурівський", вул. Бальзака, 94.- Ринок "Нивки", вул. Щербаківського, 47.- МПП "Турбота", вул. Туполєва, 13.- Ринок "Західний", вул. Депутатська, 2.- Ринок "Відрадненський", бульвар В. Гавела, 18.- Ринок "Лук’янівський", вул. Юрія Іллєнка, 1.

МОН: вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше

Вказано, що для відкриття ринку, його покупці та продавці мають дотримуватись маскового режиму, їм мають виміряти температуру, не допускатимуться на ринок покупці з ГРВІ, між торговими місцями має бути дистанція в 3 метри, а між відвідувачами в 1,5. Окрім того, кожні три години потрібно дезінфікувати робочі поверхні.

“Відновити роботу можуть лише офіційні продовольчі ринки. Окрім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 6 травня в Україні вже відкрилась половина продовольчих ринків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Україна, Київ, Столиця, Ринки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Поліція назвала причину смерті 14-річної дівчинки в Одесі
02 Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться
03 В Україну йде потепління
04 8 травня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
05 Генуя відкриє свої палаци онлайн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Працівникам Facebook і Google дозволили працювати з дому до кінця року
Працівникам Facebook і Google дозволили працювати з дому до кінця року
МОН: вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше
МОН: вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше
В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч
В Росії кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до 188 тисяч
Кличко розповів, коли у столиці відкриють ТРЦ
Кличко розповів, коли у столиці відкриють ТРЦ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся