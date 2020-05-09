У Дніпрі згорів склад вторинної сировини

Новини України:Вогнем знищено вторинну сировину, а також пошкоджено конструкції ангару на загальній площі 300 кв.м.

Сьогодні о 03:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства по вулиці Скрябіна Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За вказаною адресою направлені відділення 3, 4 та 18 державних пожежно-рятувальних частин 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового окремо розташованого металевого ангару, що використовувався, як складське приміщення для зберігання вторинної сировини.

Пожежу локалізовано о 03:45 та ліквідовано о 04:45.

До гасіння займання залучено 11 людей особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає.