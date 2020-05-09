Окупанти сім разів відкривали вогонь, поранено чотирьох воїнів

Новини України:Протягом минулої доби, 8 травня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші воїни з метою припинення ворожих обстрілів та ліквідації загрози для життя і здоров’я військовослужбовців застосували чергові вогневі засоби. У разі повторення подібних підступних дій українські захисники завжди готові надати загарбникам адекватну й невідворотну відповідь», - про це інформує пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, активність ворог проявляв переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Широкиного противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17.

Поруч з населеним пунктом Мар’їнка ворог використовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Авдіївки пускав у дію великокаліберні кулемети.

З настанням темряви збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів здійснили обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Піски.

Об’єднані сили дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, примусивши російських найманців дотримуватися режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

«Наші воїни вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», - зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв зі 120 мм мінометів наші позиції біля Кримського.

Неподалік Хутора Вільного окупанти застосовували міномети 120 мм та 82 мм, а також станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Українські воїни у відповідь вчасно застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - наголошують у штабі ООС.