На кордоні з Польщею відкрили пункт пропуску "Рава-Руська"

Новини України:На українсько-польському кордоні поновив роботу пункт пропуску “Рава-Руська - Гребенне”.

“Після офіційного повідомлення української сторони з 8 травня поновлено рух через пункт пропуску “Гребенне - Рава-Руська”, - йдеться в повідомленні. Про це поінформувала пресслужба уряду Польщі.

Таким чином, на сьогодні на українсько-польському кордоні функціонує три пункти пропуску: “Рава-Руська - Гребенне”, “Ягодин-Дорогуськ” та “Краківець-Корчова”.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що розпорядженням уряду від 6 травня 2020 року на державному кордоні України поновлено роботу двох пунктів пропуску: автомобільного ПП «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська. З урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення.

З 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

Як повідомлялося, з середини березня Україна та Польщі обмежили пересування через свої кордони. З цього часу з Польщі до України повернулися понад 180 тис. українців.