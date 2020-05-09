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Київська поліція посилила заходи безпеки на 9 травня

Київська поліція посилила заходи безпеки на 9 травня
09:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Нацполіція

Новини України:У Києві поліція посилила заходи безпеки під час подій, які заплановані на 9 травня.

«Сьогодні у столиці заплановано проведення заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Структурні підрозділи столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України взяли під посилену охорону територію, де проходитимуть акції», - про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, на час проведення заходів рух деякими вулицями столиці буде обмежено.

Для недопущення будь-яких правопорушень на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантинних обмежень та заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Перед початком заходів працівники вибухотехнічної служби та кінологи перевірили місця проведення заходів на предмет виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів.

 

«Окрім цього, у Головному управлінні розгорнуто роботу ситуаційного центру, представники якого в онлайн-режимі відслідковують оперативну ситуацію для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій», - уточнюють у відомстві.

У столичній поліції закликали учасників та організаторів заходу дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних обмежень.

У відомстві наголосили, що на будь-які прояви протиправних дій працівники поліції у межах компетенції та службових повноважень реагуватимуть негайно.

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"Кожним таким діям надаватиметься відповідна правова оцінка, а порушників притягуватимуть до адміністративної або кримінальної відповідальності», - поінформували у столичній поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлений відповідно до Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років». Відзначення Дня перемоги над нацизмом включає в себе переосмислення подій Другої світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого.

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Полиция, Київ, 9 травня, Заходи безпеки, День Перемоги.
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