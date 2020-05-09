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На Львівщині зафіксували 39 нових випадків захворювання на коронавірус

На Львівщині зафіксували 39 нових випадків захворювання на коронавірус
10:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 699 осіб, 18 людей померло. 143 пацієнти одужало.

Станом на 09.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 699 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 — летальні. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

“Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3071 особа, госпіталізовані — 464, на амбулаторному лікуванні — 2607 осіб, виписані — 320 осіб. Зараз у лікарні перебуває 144 особи, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 320 ПЛР-тестів, з яких 39 — позитивні”, — повідомили у міській раді.

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Як повідомлялося, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.

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Хвороба, Львівщина, Коронавірус, Covid-19.
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