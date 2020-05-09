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Бойовики зі зброєю майже три години утримували спостерігачів ОБСЄ

Бойовики зі зброєю майже три години утримували спостерігачів ОБСЄ
10:48 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Бойовики хотіли сфотографувати службові посвідчення спостерігачів та міні-безпілотник.

В окупованій Горлівці Донецької області озброєні бойовики майже на три години безпідставно затримали спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у звіті місії.

Зокрема, вранці 8 травня на південно‑західній околиці Горлівки патруль СММ у складі 5 співробітників місії на двох автомобілях здійснював управління польотом безпілотного літального апарата малого радіуса дії над цим районом з метою оцінки пошкоджень, уточнюючи повідомлення про нещодавні інциденти. Про запуск безпілотника було повідомлено заздалегідь.

"Близько 9.20, після того як спостерігачі завершили політ безпілотника, до них підійшли 4 члени збройних формувань (троє з них мали при собі автомати). Вони сказали, що СММ не дозволено запускати безпілотники у цьому районі та зрештою завадили спостерігачам сісти у свої автомобілі і поїхати", - йдеться у звіті.

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О 10.11 прибули ще троє членів збройних формувань (із пістолетами) у фургоні та цивільній машині, якими вони заблокували проїзд автомобілів СММ. Вони попросили сфотографувати службові посвідчення спостерігачів та міні-безпілотник, але команда СММ не дозволила їм це зробити, заявили спостерігачі.

Також о 10.52 на місце події прибув ще один бойовики з пістолетом і сказав, що патрулю дозволять проїхати, щойно спостерігачі виконають вимогу.

"О 12.09 член збройних формувань повідомив, що отримав розпорядження дозволити патрулю залишити це місце, і команда СММ благополучно повернулася на базу", - повідомляється у звіті.

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Донбас, ЗСУ, ООС, ОБСЄ, Бойовики.
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