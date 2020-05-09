Кличко: У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 50 людей

Новини України:За минулу добу в столиці у 50 осіб лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19. Загалом у столиці 1771 підтверджений випадок.

«Кількість мешканців столиці, що захворіли на коронавірус, знову збільшилась. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще в 50 людей. Серед них - 12 медиків. За минулу добу в Києві 2 летальних випадки», - про це поінформував мер міста Київ Віталій Кличко у своєму Telegram.

Зокрема, захворіли: 21 жінка віком від 34 до 76 років, 26 чоловіків віком від 17 до 79 років та одна дівчинка віком 7 років і два хлопці віком 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнти, інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як зазначається, за минулу добу в столиці одужали 7 людей.

Також повідомляється, що на в столиці вже померли 34 людини. Усього коронавірус подолали 134 жителі Києва.

Загалом в Україні станом на 9:00 9 травня 14 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 515 нових випадків.