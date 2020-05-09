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Від коронавірусу на Кіровоградщині помер лікар

Від коронавірусу на Кіровоградщині помер лікар
12:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини України:Учора підтвердились ще 17 випадків одужання від COVID-19 серед жителів області.

На Кіровоградщині від ускладнень коронавірусу помер 63-річний лікар. Про це поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА.

“На жаль, маємо новий летальний випадок. Помер 63-річний лікар дитячої обласної лікарні. Є підстави вважати, що він інфікувався під час спілкування з братом — лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня”, — зазначили в прес-службі.

Чоловік знаходився в обласній лікарні на госпіталізації. Тривалий час був на штучній вентиляції легень. Однак медики не змогли врятувати його життя.

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За минулу добу лабцентр методом ПЛР-діагностики обстежив 200 жителів Кіровоградщини. Виявили 3 нових випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.

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Смерть, Кировоградщина, Лікар, Коронавірус.
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