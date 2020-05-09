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700 українців повернулися з-за кордону і пішли на самоізоляцію

700 українців повернулися з-за кордону і пішли на самоізоляцію
14:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора літаками з Німеччини, Нідерландів, Єгипту та Великої Британії до Борисполя прибуло майже 700 українців. 

“Минулої доби аеропорт “Бориспіль” прийняв п’ять авіарейсів з пасажирами — з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” оформили на в’їзд майже 700 громадян України, які прибули цими літаками“,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

“Усі без виключення пасажири встановили мобільний додаток „Дій вдома“ та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок „Дій вдома“ прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю”, — зазначається в повідомленні.

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Також загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 13,5 тисяч громадян.

Нагадаємо, дівчина, яка через собаку не могла потрапити з Китаю в Україну, вже вдома в Херсоні.

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