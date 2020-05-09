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Окупанти випустили ракету по позиціях ЗСУ під Оріховим

Окупанти випустили ракету по позиціях ЗСУ під Оріховим
13:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Від початку доби окупанти застосовували на Донецькому напрямку ручні та станкові протитанкові гранатомети.

«Луганський напрямок. З 5 години ранку російсько-окупаційні війська, намагаючись загострити ситуацію в районі Кримського, випустили по наших позиціях 10 мін 120-го калібру та вели вогонь з кулеметів і стрілецької зброї. Водночас по 5 мін калібрів 120 і 82 мм розірвалися біля Хутора Вільного. Також тут лунали ворожі станковий протитанковий гранатомет і великокаліберний кулемет», - про це на брифінгу поінформував речник Міноборони полковник Максим Праута, повідомляє пресслужба Міноборони.

За його словами, «найдієвішим способом вгамувати окупантів в обох випадках став прицільний вогонь наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї».

Праута уточнив, що також після 9 години противник випустив протитанкову керовану ракету неподалік Оріхового.

«На Донецькому напрямку у період з 8-ї до 9-ї ранку ворог застосовував під час обстрілів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил протитанкові гранатомети: поблизу Опитного — ручний, а біля Красногорівки — станковий. У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об’єднаних сил одразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат у своїх лавах», - уточнив речник.

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За словами Праути, втрати ворога в результаті ведення Об’єднаними силами вогню у відповідь уточнюються.

Він наголосив, що українські військовослужбовці тримають ситуацію під цілковитим контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби противника її дестабілізувати.

Він також поінформував, що загальна кількість обстрілів окупантами українських оборонних позицій за добу зменшилася до 7, «проте більш ніж половину з них противник здійснив із застосуванням заборонених домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також використовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю».

«За таких умов українські воїни, не вагаючись, рішучо відповідали противнику, примушуючи останнього до дотримання режиму «Тиша», - наголосив Праута.

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Речник Міноборони зазначив, що унаслідок вчорашніх ворожих обстрілів 4 військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено, вони наразі отримують необхідну допомогу у медзакладах.

Праута уточнив, що за даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці ліквідували одного та поранили ще двох російських окупантів.

За його інформацією, випадків захворювання на Covid-19 серед особового складу Об’єднаних сил не було зафіксовано.

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Ракета, Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти.
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