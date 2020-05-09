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Завод "Мотор Січ" відновив до 9 травня танк і літак

Завод "Мотор Січ" відновив до 9 травня танк і літак
13:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Запоріжжі у Музеї техніки Богуслаєва з&#39;явилося два нових експонати - діючий танк Т-34 і літак По-2.

Гусеничну техніку сьогодні показово "переганяли" після відновлення з заводу «Мотор Січ» у музей.

"Цей танк воював. Пройшов всю територію України. Випущений у 1942 році. Пробоїни в броні танка ... ми його оживили. Підприємство зробило все, щоб цей танк кожного року 9 травня нагадував усім про те, що ми мирні люди, але наша броньована машина Т-34 стоїть", - сказав на церемонії президент "Мотор Січ", колишній народний депутат В'ячеслав Богуслаєв.

Ідея відновити легендарний танк Т-34 виникла кілька років тому, техніку готували до параду, який планували провести до 75-ї річниці перемоги. Однак через коронавірус парад скасували, але танк все ж показово "перегнали" із заводської території у музей. За всім, що відбувається, стежили правоохоронці.

Крім того, Богуслаєв сьогодні в музеї показав ще один новий експонат - літак По-2, який, за його словами, шукав 10 років.

"Ми відновили літак, він може літати. Ми розберемося в історії і дамо ім'я літаку. Я його шукав кілька років, до 10 років. Через Польщу привезли до нас. Це оригінальний екземпляр, що не зварений за кресленнями. Цей літак літав і літатиме", - сказав Богуслаєв.

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Він також зазначив, що хоче поповнити музейну колекцію ще одним експонатом - літаком Ла-5.

"Ми знаємо, де знаходиться оригінальний літак. До війни ми (завод - ред.) встигли поставити на нього кілька моторів. Таким чином, ми замикаємо довоєнну історію, повоєнна історія - на першому поверсі нашого музею", - підсумував ексдепутат Богуслаєв.

Також у рамках заходу, приуроченого 9 травня, десятки людей з портретами пройшли до меморіалу "Скорботна мати" і поклали квіти.

Захід пройшов без порушень.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Завод, Мотор Сич, Танк, Літак, 9 травня, День Перемоги.
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