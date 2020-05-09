Поліція Херсону зафіксувала масове порушення карантину

Новини України:У поліції повідомили, що з порушниками проводилася роз'яснювальна робота, а стосовно тих з них, хто не реагував, будуть складені адмінпротоколи.

У Херсоні поліція зафіксувала масове порушення карантинних обмежень учасниками акції з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, організованої проросійськими партіями.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Херсонській області Тетяна Пшонь, з порушниками проводилася роз'яснювальна робота, стосовно тих, хто не реагував, буде складено протоколи.

«Відповідні відомості внесено до журналу реєстрації правопорушення та до Єдиного реєстру досудових розслідувань. До зареєстрованих порушників буде складено протоколи за ч. 3 ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - сказала Пшонь.

Основні заходи пройшли в Парку слави біля Вічного вогню та пам'ятника «Воїнам-визволителям» і носили неофіційний характер, анонсувалися в соцмережах. У заходах в основному брали участь депутати Херсонської міськради від партій «Опозиційна платформа - За Життя» (ОТЗЖ) і «Наш край», а також прихильники цих політичних сил. Також на акції було помічено позафракційного народного депутата Ігоря Колихаєва - мажоритарника, обраного в Херсонській області у виборчому окрузі № 184.

Всього в акції брали участь близько 100 осіб. Співробітників поліції, які охороняли порядок, також було близько 100. Поліцейські роздавали всім бажаючим захисні маски.

Учасники заходу провели невелику ходу по парку: від вул. Перекопської до монумента «Воїнам-визволителям», до якого поклали квіти. Під час ходи більшість учасників акції зняли захисні маски й вже без них підійшли до пам'ятника.

Мітинг або будь-які інші збори учасники акції не проводили. Акція тривала близько 1,5 години.