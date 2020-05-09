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Неповнолітня дівчина зарізала іноземця-студента

Неповнолітня дівчина зарізала іноземця-студента
16:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Загиблим виявився 24-річний студент із Конго.

У Тернополі 17-річна дівчина підозрюється у вбивстві іноземного студента. 

Сьогодні, 9 травня, до поліції надійшло повідомлення від лікарів, що за місцем проживання вони виявили тіло мертвого чоловіка з ножовим пораненням. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопольскої області.

Як зазначається, жертвою виявився 24-річний житель Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної в скоєнні злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району.  Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ - умисне вбивство. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

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Конго, Студент, Тернопіль, Кримінальне провадження, Зарізала, Неповнолітня.
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