Неповнолітня дівчина зарізала іноземця-студента

Новини України:Загиблим виявився 24-річний студент із Конго.

У Тернополі 17-річна дівчина підозрюється у вбивстві іноземного студента.

Сьогодні, 9 травня, до поліції надійшло повідомлення від лікарів, що за місцем проживання вони виявили тіло мертвого чоловіка з ножовим пораненням. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопольскої області.

Як зазначається, жертвою виявився 24-річний житель Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної в скоєнні злочину. Нею виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ - умисне вбивство. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.