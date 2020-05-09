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На Донбасі від початку доби бойовики сім разів обстріляли позиції ООС

На Донбасі від початку доби бойовики сім разів обстріляли позиції ООС
18:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Російські окупанти від початку доби сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Красногорівки та Опитного окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем. Захисників Широкиного ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання біля Хутора Вільного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці відкривали вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поруч із Кримським ворог випустив по українських позиціях 10 мін 120-го калібру, а по захисниках Новотошківського відкривав вогонь із 82 мм мінометів – 8 мін. Неподалік Оріхового противник випустив протитанкову керовану ракету.

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«Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було», - поінформували у штабі.

Також у повідомленні зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військових колективах.

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Донбас, Обстріли, Бойовики, Окупанти, Російська Федерація, Режим тиші, Порушення.
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