Тренер з ММА побив продавчиню за прохання надіти маску в Криму

Новини України:У постраждалої гематоми на обличчі та животі.

Тренер по MMA з Санкт-Петербурга побив в Новому Світі (південний схід Криму) продавчиню.

Повідомляється, що співробітниця магазину попросила клієнта-чоловіка і його супутницю надіти індивідуальні засоби захисту. Клієнти не погодилися і продавщиця відмовлялася обслуговувати клієнтів.

Після зауваження чоловік вийшов, а його дама залишилася, щоб наполягти на своєму праві придбати товар. Діалог вилився в словесну перепалку. Не добившись свого, покупниця вийшла на вулицю і, мабуть, поскаржилася хлопцеві на «недбалого» продавця. Парочка повернулася до магазину і чоловік почав грубіянити, а його супутниця знімала на камеру те, що відбувається.

Повідомляється, що в поліцейській дільниці дівчина написала заяву на кривдника, а після звернулася до місцевої лікарні.

«Він став кричати і плюнув мені в обличчя, і відразу вони швидко стали виходити. Я кинула їм під ноги банку з консервованими помідорами, наздогнала його, і сказала, щоб він чекав, що я буду викликати поліцію. Він почав бити мене кулаком по обличчю, по голові, бив ногами, колінами.



У госпіталізації відмовили через ситуацію з коронавірусом. Я все розумію - це вимушений захід. Зараз я вдома на лікарняному. У мене гематоми на обличчі та животі. Коли уколи відійшли, голова почала боліти, нудило і голова йде обертом, груди дуже боліли, було важко дихати», - розповіла потерпіла Гузель Окорокова.

«З'ясувалося, що чоловік тренер з ММА, який приїхав із Санкт-Петербурга до друзів в Крим, але винен в цій ситуації не тільки він, а і його супутниця, яка виступала в ролі провокатора», - повідомили власники магазину.



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