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Шість років тому Україна дала відсіч російським терористам в Маріуполі

Шість років тому Україна дала відсіч російським терористам в Маріуполі
22:28 Сб, 9 Травень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У Маріуполі 6 років тому - 9 травня 2014 року - міліціонери, військовослужбовці, бійці Нацгвардії та добровольці дали відсіч російським терористам і відстояли місто.

Про це у Facebook нагадав колишній перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

«Саме 9 травня 2014 року, шість років тому, в Маріуполі міліціонери, військовослужбовці, бійці Національної гвардії й добровольці дали відсіч «руському миру». Були перші вбиті та поранені. А потім почалася тривала війна з російським окупантом, яка, на жаль, триває й по теперішній час», - написав Аброськін.

Він закликав згадати, тих, хто загинув, захищаючи Україну, та опублікував відеоспогади про ті події.

Як відомо, 9 травня 2014 року російські спецслужби спланували захоплення Маріуполя. Під прикриттям масової демонстрації городян диверсійна група "Мангуст", пов'язана з бандою терористів "Восток", учинила спробу захоплення міського управління міліції.

У місті не було дієздатних структур, які могли протистояти терористам. Але плани ворога були зірвані. Напередодні до Маріуполя прибула рота добровольців з Дніпропетровська, а на аеродромі вже перебував підрозділ батальйону міліції "Азов", перекинутий двома днями раніше.

Уранці бойовики з автоматами вдерлися в будівлю міської міліції, їх прикривали додаткові бойові групи. Правоохоронці були озброєні тільки пістолетами, тож бандити поступово займали будівлю.

Але за кілька хвилин до штурму в будівлю приїхав заступник командира 20-го батальйону тероборони Дніпропетровської області Сергій Демиденко. На третьому поверсі було намічено нараду з керівництвом міліції. Почувши стрілянину, Демиденко підняв тривогу і вступив у бій. Він загинув від кулі снайпера, але диверсантам так і не вдалося захопити УВС.

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У бою також загинули міліціонер Михайло Єрмоленко та начальник ДАІ міста Віктор Саєнко.

На захист будівлі УВС вирушив підрозділ Нацгвардії зі Львова. Під вогнем, який терористи вели прямо з натовпу, загинув 21-річний сержант Богдан Шлемкевич.

Підрозділ "Азова" вступив у бій з терористами в самій будівлі та на підходах до неї. В ході бою загинув Родіон Добродомов. У бою в місті також загинув дніпропетровець з 20-го батальйону Олег Ейсмант.

Будівля міськвідділу міліції була спалена повністю. Але захопити місто - так, як це сталося у Слов'янську - терористам не вдалося. Українські сили відстояли Маріуполь.

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Все по темі:

Мариуполь, Видсич, Вячеслав Аброскин, Обстріл, Українська армія, Російські терористи.
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