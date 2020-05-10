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Посадовців Сумщини підозрюють в розтраті 1,5 мільйона гривень

Посадовців Сумщини підозрюють в розтраті 1,5 мільйона гривень
07:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:СБУ підозрює чиновників одного з управлінь Сумської облради у розтраті понад 1,5 мільйона гривень, виділених для дитячої лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута.

«Служба безпеки України спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області викрила привласнення державних коштів, які були передбачені для облаштування робочих місць медиків Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. За попередніми даними слідства, посадовці одного з управлінь Сумської облради під час організації тендеру на придбання 80 комп’ютерів для медзакладу штучно завищили вартість продукції на більше ніж 1,5 мільйона гривень. Гроші були перераховані на афілійовану комерційну структуру, яка через втручання чиновників безпідставно одержала перемогу у ході проведення торгів», - розповіла Рапута.

Під час обшуків за місцем роботи фігурантів правоохоронці виявили документи і комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

«У ході проведення слідчо-оперативних дій керівник одного з управлінь облради намагався позбутися незадекларованих 10 тисяч доларів США і технічних паспортів на два автомобілі, якими він користувався. Речові докази мав непомітно винести з приміщення установи його підлеглий», - повідомила речниця УСБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

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Перевіряється можлива причетність фігурантів до інших фактів протиправної діяльності.

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СБУ, Сумщина, Посадовці, Розтрата, Оборудки, мільйони гривень.
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