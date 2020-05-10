За минулу добу бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим тиші

Новини України:За суботу бойовики в зоні проведення Операції об'єднаних сил 17 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби - двічі, зокрема із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь, повідомляє штаб ООС.

За суботу бойовики в зоні проведення Операції об'єднаних сил 17 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби - двічі, зокрема із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь, повідомляє штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" незаконні збройні формування обстріляли українські позиції неподалік Кам'янки і Водяного з 82-мм мінометів. У Красногорівки і Опитного бойовики задіяли гранатомети різних систем.

Неподалік Павлополя НЗФ двічі вели вогонь по позиціях ООС з мінометів 82-го калібру, використавши 22 міни, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Околиці Широкиного, Славного і двічі Старогнатівки бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новотроїцького противник застосовував міномети 82-го калібру і станкові протитанкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Хутора Вільного бойовики відкривали вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Кримського НЗФ випустили 10 мін 120-го калібру, а також застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Позиції ООС поруч з Новотошківським були обстріляні двічі - з 82-мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Трьохізбенки противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а у Оріхового задіяв протитанковий ракетний комплекс.

"Втрат серед наших захисників у результаті ворожих обстрілів не було", - сказано в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук у ранковому зведенні в неділю.

За даними української розвідки 9 травня військовослужбовці ООС знищили одного бойовика і ще чотирьох поранили.

З початку поточної доби НЗФ два рази відкривали вогонь по околицях Авдіївки, застосувавши 82-мм міномет, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Захисників Оріхового обстріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил залишається контрольованою", - констатували в штабі.