Кияни облаштували лазню на 20 поверсі багатоповерхівки

Новини України:Постраждалих немає, причини загоряння встановлюють правоохоронці.

На вулиці Драгомірова у Печерському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу на 20 поверсі 29-поверхового житлового будинку.

Як повідомляється на сайті ДСНС, горіла лазня однієї з квартир. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Ще до прибуття рятувальників у будинку спрацювала система оповіщення про пожежу, тож майже усі мешканці багатоповерхівки вийшли самостійно на вулицю.

О 19:12 пожежу на площі 20 м кв. було локалізовано, а 19:17 ліквідовано. Під час гасіння рятувальники вивели 4-х людей, які перебували у квартирі.

Постраждалих в наслідок пожежі не має.Причини загорання на разі встановлюються правоохоронними органами.

Раніше у Харкові загорівся багатоквартирний будинок.