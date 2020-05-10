В Ужгороді горів магазин

Новини України:Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

В Ужгороді внаслідок пожежі було пошкоджено приміщення магазину, розташованного на одному з ринків міста.

Так, 10 травня, о 03:50, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території ринку, що на вул. Гагаріна в місті Ужгород. Горіло приміщення одного з магазинів.

Для її ліквідації до місця було направлено вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 04:00 пожежу вдалося локалізувати, й о 04:17 повністю ліквідувати.

Завдана матеріальна шкода та причина пожежі встановлюються.

Вогнем пошкоджено дах та облицювання стіни магазину на площі 10 кв. м та макулатуру, ящики на площі 8 кв. м.

Нагадаємо, у Києві ліквідували пожежу у лазні на 20-му поверсі житлового будинку.