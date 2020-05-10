Шахраї наживаються на пенсіонерах завдяки коронавірусу

Новини України:На гачок псевдомедиків ще 6 травня потрапило подружжя рівнян похилого віку на Рівненщині.

На гачок псевдомедиків ще 6 травня потрапило подружжя рівнян похилого віку на Рівненщині. 8 травня вони виявили відсутність 10300 гривень та повідомили до поліції.

86-річний господар квартири повідомив, що близько 18:00 до оселі навідались дві жінки у медичних халатах, масках та шапочках. Повідомили, що вони із поліклініки та прийшли перевірити пенсіонерів на наявність симптомів коронавірусу.

Запропонували пройти на кухню, де нібито почали обстеження: вимірювали температуру, тиск, слухали дихання та оглядали горло. Поки одна "лікарка" оглядала, інша спочатку записувала всі дані, а потім стала нишпорити у кімнаті.

Зникнення коштів пенсіонер помітив лише через два дні: чотири тисячі, які лежали у тумбочці, та іще 6300 – у гаманці в шафі.

За фактом шахрайства слідчі проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, шахрай у Києві привласнив квартиру померлої вартістю 10 млн грн.