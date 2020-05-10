Шестеро українців повертаються з Африки на білоруському літаку

Новини України:Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" виконує 10 травня евакуаційний рейс - її борт вивезе з Судану і Анголи 60 осіб, у тому числі шістьох українців.

Про це повідомив заступник генерального директора з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності "Бєлавіа" Ігор Чергінець, повідомляє БЕЛТА.

"З них (людей на борту - ред.) 41 білорус, 6 українців і 9 росіян. Люди в цих країнах були в основному по роботі - у службових відрядженнях", - сказав Чергінець.

Зазначається, що літак вилетів вчора з Луанди (Ангола) в Хартум (Судан), а сьогодні борт прибуде до Мінська.

Як повідомлялося, Уряд з 12 березня ввів у Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, були закриті установи торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське та міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Водночас, від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна тільки на автомобілі. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.