У Львівській області відтермінували послаблення карантину

Новини України:Не пом'якшувати умови карантину до 15 травня ухвалила рішення Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання в неділю, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Не пом'якшувати умови карантину до 15 травня ухвалила рішення Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання в неділю, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

"З огляду на збільшення кількості хворих, а також летальні випадки від коронавірусу в області, комісія зобов'язує продовжити карантин до 15 травня. Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15", - цитують у повідомленні слова заступника голови Львівської ОДА Тараса Греня.

Як повідомлялося, протягом декількох минулих днів зростала кількість лабораторно підтверджених хворих коронавірусом жителів Львівської області.

Зокрема, за минулу добу ПЛР-тести підтвердили наявність коронавірусу у 54 жителів Львівщини, двоє хворих померли.

У стаціонарах перебувають 260 хворих, 22 людини - у відділенні реанімації, 6 на апаратах ШВЛ. Всього коронавірус діагностували у 753 осіб, померли 20, одужали -152 людини.