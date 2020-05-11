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Бойовики РФ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, є поранені

Бойовики РФ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, є поранені
08:30 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранені четверо українських військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранені четверо українських військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення, троє - бойове травмування", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у понеділок уранці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців, що виконують завдання поблизу Авдіївки. Там ворог випустив 41 міну з мінометів 120-го і 82-го калібрів і застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також НЗФ двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти недалеко від н.п. Старогнатівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів по захисниках Оріхового із заборонених Мінськими угодами озброєнь. В цілому НЗФ використовували 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм і 54 міни 120-го і 82-го калібрів. Крім цього ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Позиції об'єднаних сил поруч із Новотошківським бойовики обстріляли тричі з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів.

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За даними української розвідки, 10 травня військовослужбовці поранили п'ятьох бойовиків.

"З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - додали в штабі.

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РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Російська Федерація, Режим тиші.
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