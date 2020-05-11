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Міністр Степанов прибув у Полтаву з інспекцією медзакладів

Міністр Степанов прибув у Полтаву з інспекцією медзакладів
12:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це він сказав під час виїзного брифінгу в Полтаві в понеділок, передає кореспондент УНН.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов перебуває у Полтаві з робочим візитом, де планує відвідати медзаклади з інспекцією. У цій області медзаклади брали участь у пілотному проекті, який міністр хоче поширити по всій Україні. 

“Я сьогодні перебуваю з робочим візитом в Полтаві. Відвідаю сьогодні обласну клінічну лікарню. Відвідаю станцію екстреної медицини та медицини катастроф, а також Хорольську центральну районну лікарню. Я впевнений, що для того, щоб робити якісні зміни в медицині, потрібно відвідувати регіони, потрібно бачити на власні очі, що в нас відбувається, в якому стані перебувають наші лікарні. Потрібно спілкуватися з нашими лікарями”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що обрав для поїздки саме Полтаву, оскільки з 1 квітня 2019 році Полтавська область брала участь в пілотному проекті, який мав на меті здійснити комфортний перехід під час реформування медицини другої та третьої ланки.

“І таке диво сталось, що якщо подивитися, в якому саме пілоті працювала Полтавська область, з одного боку, а з іншого боку подивитися на те, що було впроваджено в нас з 1 квітня - це зовсім інші речі”, - розповів міністр.

З його слів, Полтавська область працювала за пілотним проектом, коли був запроваджений принцип сплати за медичну послугу. "Медичну послугу, коли сплачували саме за конкретний пролікований випадок, конкретно за складність цього випадку. Тобто, були запроваджені певні коефіцієнти”, - розповів Степанов.

Він зазначив, що це повністю відрізняється від того експерименту, який запровадили в цілому в Україні, і який може призвести до "дуже страшних наслідків" - до закриття лікарень та звільнення медпрацівників.

“Тому я хочу в Полтаві, окрім того, щоб оглянути лікарні, поспілкуватися з лікарями, поспілкуватися ще з людьми, які в минулому році працювали ще в цьому експерименті. Щоб вони поділилися своїм досвідом для того, щоб запроваджувати вже ті якісні зміни, які відбулись в медицині Полтавщини, саме в цілому по всій Україні”, - додав Степанов.

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Нагадаємо, експерт зазначив, що вперше МОЗ нормально спілкується з українцями з питання медичної реформи.

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Все по темі:

Полтава, МОЗ, Министр, Степанов, Инспекция, Робочий візит, Мед заклади.
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