Окупанти не пускають через свої КПВВ українських громадян

Новини України:Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

На Донбасі діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування - пройти КПВВ можна лише за наявності окремого рішення командувача Об’єднаних сил. Російські окупаційні війська відмовляють у перетині КПВВ українським громадянам навіть у разі наявності особливих обставин.

«Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення командувача Об’єднаних сил. Більш як 20 осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в «сіру зону». Співробітники Держприкордонслужби оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію», - йдеться в повідомленні.

Прикордонники звернулись до громадян, які планують перетинати лінію розмежування, з проханням врахувати карантинні обмеження та дії представників незаконних збройних формувань.

У пресслужбі Держприкордонслужби нагадали, що з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Зважаючи на урядове рішення продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня, обмеження на перетин лінії розмежування триватимуть й надалі - до окремого розпорядження.

Як зазначається, обмеження вводяться відповідним наказом командувача Об’єднаних сил і перетнути лінію розмежування можливо лише за його окремим рішенням при вагомих причинах гуманітарного характеру або за критичних життєвих обставин.

Так, з 22 березня командувач Об’єднаних сил надав 283 таких індивідуальних дозволи. Основна частина – 236 позитивних рішень – були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ «Станиця Луганська».