Скачать
Понеділок, 11.05.2020
В Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19
Відсьогодні в Україні послаблюють карантин
Відсьогодні в Україні послаблюють карантин
Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю
Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю
Кім Кардашян привітала сина з днем народження (Відео)
Кім Кардашян привітала сина з днем народження (Відео)

Окупанти не пускають через свої КПВВ українських громадян

Окупанти не пускають через свої КПВВ українських громадян
12:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

На Донбасі діють тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування - пройти КПВВ можна лише за наявності окремого рішення командувача Об’єднаних сил. Російські окупаційні війська відмовляють у перетині КПВВ українським громадянам навіть у разі наявності особливих обставин.

«Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення командувача Об’єднаних сил. Більш як 20 осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в «сіру зону». Співробітники Держприкордонслужби оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію», - йдеться в повідомленні.

Прикордонники звернулись до громадян, які планують перетинати лінію розмежування, з проханням врахувати карантинні обмеження та дії представників незаконних збройних формувань.

У пресслужбі Держприкордонслужби нагадали, що з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування. Зважаючи на урядове рішення продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня, обмеження на перетин лінії розмежування триватимуть й надалі - до окремого розпорядження.

Як зазначається, обмеження вводяться відповідним наказом командувача Об’єднаних сил і перетнути лінію розмежування можливо лише за його окремим рішенням при вагомих причинах гуманітарного характеру або за критичних життєвих обставин.

Міністр Степанов прибув у Полтаву з інспекцією медзакладів

Так, з 22 березня командувач Об’єднаних сил надав 283 таких індивідуальних дозволи. Основна частина – 236 позитивних рішень – були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ «Станиця Луганська».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

КПВВ, Не пускают, Окупанти, Перетин кордону, Лінія розмежування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
02 Кращі жінки за знаком Зодіаку
03 В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу
04 Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах
05 Степанов розповів, що лікарі повинні отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Туреччина почне приймати туристів у червні
Туреччина почне приймати туристів у червні
У Києві збільшать кількість рейсів громадського транспорту
У Києві збільшать кількість рейсів громадського транспорту
Окупанти не пускають через свої КПВВ українських громадян
Окупанти не пускають через свої КПВВ українських громадян
Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом в перукарнях
Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом в перукарнях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся