У Києві збільшать кількість рейсів громадського транспорту

Новини України:Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.

У Києві з 12 травня буде збільшена кількість окремих рейсів громадського транспорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате. У режимі спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 «Житловий масив Корчувате – станція метро «Площа Льва Толстого», автобусний маршрут № 33Т «ДВРЗ – станція метро «Чернiгiвська» i тролейбусний маршрут № 37-А «Станцiя метро «Лiсова» – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка». Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту», - сказав Густєлєв.

У КМДА нагадали, що сьогодні в умовах спецрежиму щодня на маршрути виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусів i трамваїв КП «Київпастранс».

Нагадаємо, в Україні відсьогодні скасовуються деякі карантинні обмеження. Зокрема, відкриються парки та сквери, дозволено роботу літніх майданчиків ресторанів та кафе, перукарень, стоматологічних кабінетів, тощо.

Втім, міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян про можливе запровадження більш суворого карантину в разі погіршення епідситуації.