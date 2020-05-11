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У Києві збільшать кількість рейсів громадського транспорту

У Києві збільшать кількість рейсів громадського транспорту
12:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.

У Києві з 12 травня буде збільшена кількість окремих рейсів громадського транспорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Як і планувалося, із послабленням карантинних заходів в Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, із 12 травня будуть запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате. У режимі спецрейсiв курсуватимуть автобусний маршрут № 20 «Житловий масив Корчувате – станція метро «Площа Льва Толстого», автобусний маршрут № 33Т «ДВРЗ – станція метро «Чернiгiвська» i тролейбусний маршрут № 37-А «Станцiя метро «Лiсова» – вул. Миколи Закревського. Полiклiнiка». Проїзд у транспорті відбуватиметься за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту», - сказав Густєлєв.

У КМДА нагадали, що сьогодні в умовах спецрежиму щодня на маршрути виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусів i трамваїв КП «Київпастранс».

Нагадаємо, в Україні відсьогодні скасовуються деякі карантинні обмеження. Зокрема, відкриються парки та сквери, дозволено роботу літніх майданчиків ресторанів та кафе, перукарень, стоматологічних кабінетів, тощо.

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Втім, міський голова Києва Віталій Кличко попередив киян про можливе запровадження більш суворого карантину в разі погіршення епідситуації.

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КМДА, Київ, Громадяни, Громадський транспорт, Перевезення, Збільшення, Деякі види.
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